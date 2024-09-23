У США помітили 'ведмедя-мутанта', який пересувається на двох лапах (фото, відео)

У Західній Вірджинії камери спостереження зафіксували чорного ведмедя, який пересувається лише на двох задніх лапах. Це незвичайне явище помітив місцевий турист Кірк Прайс, який поділився зображеннями та відео тварини на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, цей ведмідь, ймовірно, є восьмирічним самцем, якого він вперше помітив ще у 2018 році, коли тварина була значно меншою. Прайс розповів, що, хоча бачив ведмедя особисто лише один раз, його неодноразово фіксували камери спостереження в горах Аппалачі на південному заході Західної Вірджинії.

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Ведмідь залишається рідкісним і важкодоступним для спостереження в дикій природі, але за даними Прайса, тварина переміщується на відстані близько п'яти миль у горах, де живе.

Двоногий ведмідь. Джерело: Скриншот з відео Двоногий ведмідь. Джерело: Скриншот з відео

Двоногий ведмідь. Джерело: Скриншот з відео Двоногий ведмідь. Джерело: Скриншот з відео

Двоногий ведмідь. Джерело: Скриншот з відео Двоногий ведмідь. Джерело: Скриншот з відео

Двоногий ведмідь. Джерело: Скриншот з відео Двоногий ведмідь. Джерело: Скриншот з відео

У своїй розповіді Прайс припустив, що ведмідь народився без передніх лап. Він зазначив, що у відео 2022 року, де ведмідь фігурує наживо, було видно, що передні кінцівки тварини повністю відсутні, що наштовхує на думку про вроджену аномалію, а не зовнішні чинники, як-от мисливська діяльність.

Побачивши тварину, користувачі соцмереж припустили, що ведмідь втратив передні лапи через людей, однак Прайс відкидає ці припущення. Він вважає, що ведмідь народився з такою аномалією та зміг пристосуватися до життя на двох лапах, що робить його "дивовижною" істотою.

Попри те, що Прайс є мисливцем, він наголошує на важливості збереження популяції ведмедів і закликає не звинувачувати мисливців у травмах тварини. "Я твердо вірю у збереження природи і захоплююся тим, як ведмеді процвітають у своєму середовищі", — зазначив він.

Нагадаємо, у США спіймали змію-канібала, яка проковтнула одразу двох плазунів.

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