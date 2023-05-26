У центрі Краснодара вночі пролунали гучні вибухи: місцеві в істериці через атаку БПЛА (відео)

Вночі 26 травня у центрі міста Краснодар, що у росії, пролунали гучні вибухи. Як стверджують мешканці Краснодара, було чутно мінімум два гучні вибухи над центром міста близько 4 години ранку.

Про це повідомляє видання "Baza" у Telegram

За повідомленнями "Baza", сили ППО спрацювали вже після атаки міста БПЛА.

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Очевидці розповідають, що перед вибухами вони чули звук, схожий на безпілотник, який летів.

Оперативний штаб Краснодарського краю рф підтвердив повідомлення про вибух у місті.

"За інформацією, що надходить до ЄДДС міста, о 04:17 у м. Краснодарі було чути хлопок у районі будівлі на вул. Морській, 54/2. На місце направлено екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Зафіксовано пошкодження покрівлі будівлі та вікон, горіння немає", – написано у повідомленні штабу.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня окупанти атакували Києв та Дніпро, пошкоджено дах ТРЦ, підприємства, заправка та будинки, є постраждалий.

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