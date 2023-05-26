В центре Краснодара ночью раздались громкие взрывы: местные в истерике из-за атаки БПЛА (видео)

Ночью 26 мая в центре города Краснодар, расположенном в россии, раздались громкие взрывы. Как утверждают жители Краснодара, было слышно минимум два громких взрыва над центром города около 4 часов утра.

Об этом сообщает издание "Baza" в Telegram.

По сообщениям Baza, силы ПВО сработали уже после атаки города БПЛА.

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Очевидцы рассказывают, что перед взрывами они слышали звук, похожий на летевший беспилотник.

Видео дня

Оперативный штаб Краснодарского края рф подтвердил сообщение о взрыве в городе.

"По информации, поступающей в ЕГДС города, в 04:17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания по ул. Морской, 54/2. На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", – написано в сообщении штаба.

Напомним, в ночь на 26 мая кафиры атаковали Киев и Днепр, повреждена крыша ТРЦ, предприятия, заправка и дома есть пострадавший.

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