В Туреччині російські дипломати отримали по пиці за наругу над українським прапором (відео)

У Туреччині російський дипломат зірвав прапор України, за що отримав від українця

Українські народні депутати відбили атаку російської делегації у Парламентській Асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва в Анкарі. Дев'ятьох російських "парламентаріїв", чиї мандати потребували підтвердження, відмовили у членстві у ПАЧЕС через їхню відсутність у зв'язку з санкціями.

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Серед них був відомий українофоб Костянтин Затулін та підозрюваний у жорстокому вбивстві кримськотатарського активіста Михайло Шеремет. Дякувати за це можна злагодженій роботі делегації України. Заява Президії Меджлісу кримськотатарського народу щодо не допущення російської делегації була на робочому місці кожного члена ПАЧЕС відповідним перекладом ще вчора.

Також у мережі з'явилось відео, яке опублікував Народний депутат України Олександр Маріковський у своїй сторінці на Facebook. На відео видно як російський дипломат зриває прапор України, за що одразу отримує на горіхи від українського нардепа.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня у Темрюкському районі Краснодарського краю у селищі Волна біля порту Тамань спалахнув резервуар з нафтопродуктами. росіяни заявляли про атаку дронів.

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