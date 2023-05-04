В Турции российские дипломаты получили по роже за поругание над украинским флагом (видео)

Украинские народные депутаты отразили атаку российской делегации в Парламентской Ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре. Девять российских "парламентариев", чьи мандаты нуждались в подтверждении, отказали в членстве в ПАЧЭС из-за их отсутствия в связи с санкциями.

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Среди них был известен украинофоб Константин Затулин и подозреваемый в жестоком убийстве крымскотатарского активиста Михаил Шеремет. Спасибо за это можно слаженной работе делегации Украины. Заявление Президиума Меджлиса крымскотатарского народа по поводу не допущения российской делегации было на рабочем месте каждого члена ПАЧЭС соответствующим переводом еще вчера.

Видео дня

Также в сети появилось видео, опубликованное Народным депутатом Украины Александром Мариковским в своей странице на Facebook. На видео видно, как российский дипломат срывает флаг Украины, за что сразу получает на орехи от украинского нардепа.

Напомним, в ночь на 3 мая в Темрюкском районе Краснодарского края в поселке Волна возле порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами. россияне заявляли об атаке дронов.

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