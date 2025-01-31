В Україні фіксують різке скорочення кількості пенсіонерів: чому так відбувається та скільки їх залишилось

В Україні протягом року, з січня 2024 до січня 2025, чисельність пенсіонерів зменшилася з 10,516 млн до 10,343 млн осіб. Для порівняння, у січні 2022 року, ще до початку повномасштабної війни, кількість пенсіонерів становила 10,841 млн. Таким чином, за рік показник скоротився на 170 тисяч, а за три роки – на 325 тисяч осіб.

Згідно зі статистикою ПФУ, яку має у своєму розпорядженні OBOZ.UA, нині кількість працюючих пенсіонерів складає 2 млн 793 тис. осіб, тоді як рік тому цей показник становив 2 млн 748 тис. Незважаючи на загальне зменшення чисельності пенсіонерів, кількість тих, хто продовжує працювати, демонструє зростання.

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Що призводить до скорочення кількості пенсіонерів в Україні

В Україні з 2017 року щорічно зростають вимоги до трудового стажу на 12 місяців. Пенсійний вік тепер безпосередньо залежить від стажу. У 2024 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки стажу, а до 2028-го цей показник збільшиться до 35 років. Ті, хто не відповідатиме цим критеріям, змушені будуть продовжувати працювати до 63 або 65 років.

Тому, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати не менше 25 років трудового стажу. Причому важливо не просто працювати, а й офіційно сплачувати внески із заробітної плати.

Окрім цього, Україна стикається з депопуляцією. Найбільше скорочується народжуваність, проте зменшення кількості пенсіонерів також пов’язане зі зростанням рівня смертності та скороченням середньої тривалості життя.

Населення України стрімко старіє, а співвідношення працюючих громадян до пенсіонерів вже наблизилося до критичного рівня – один до одного. В умовах повномасштабної війни країна переживає одну з найскладніших економічних ситуацій у Європі, водночас маючи найнижчий пенсійний вік. Навіть такі розвинені держави, як Німеччина та Франція, не можуть собі дозволити виплачувати пенсії з 60 років.

Нагадаємо, раніше було названо кількість населення в Україні станом на сьогодні.

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