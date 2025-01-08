В Україні змінились ціни на 'автоцивілку': до чого готуватися власникам авто

З 1 січня в Україні почав діяти новий закон щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), біль відомої як "автоцивілка". Зміни охоплюють ліміти страхових виплат, порядок оформлення ДТП, а також впливають на остаточну вартість страхового полісу.

Портал OBOZ.UA з’ясував, які нововведення чекають на українських водіїв. Важливо зазначити, що зміни стосуватимуться виключно полісів, оформлених у 2025 році, тоді як раніше придбані залишаться чинними на попередніх умовах до завершення їхнього терміну дії.

Що саме буде змінено:

Збільшено максимальні суми страхових виплат: на ремонт авто – з 160 до 250 тисяч гривень, а на лікування постраждалих у ДТП – з 320 до 500 тисяч гривень.

Франшиза, тобто частина збитків, яка не покривалася страховою компанією, повністю скасована для всіх договорів.

Спрощено процес отримання виплат завдяки обов’язковому прямому врегулюванню збитків: після ДТП водій зможе звернутися до своєї страхової компанії, а не до страхової винуватця.

Вартість відновлення автомобіля тепер розраховуватиметься без урахування зносу, тобто до стану "як до ДТП". Організацією ремонту на авторизованих СТО займатимуться страхові компанії, що звільнить водіїв від необхідності самостійно вирішувати це питання.

Контроль наявності полісів здійснюватиметься за допомогою камер для вимірювання швидкості: вони фіксуватимуть номер авто, а система автоматично перевірятиме, чи оформлено "автоцивілку".

Паперові поліси Green Card тепер прирівняні до електронних, тож їх роздруковувати при перетині кордону більше не потрібно.

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Відтепер пільгові категорії громадян, такі як учасники бойових дій та особи з інвалідністю, також зобов’язані оформлювати ОСЦПВ. Проте для них передбачена знижка у розмірі 50% на придбання полісу.

"Більшість збитків тепер можна оформлювати через європротокол, а час розгляду справ скорочується з 90 до 60 днів. Це зручно для водіїв і зменшує бюрократичні процедури", – розповів директор криворізької філії страхової компанії Олександр Пухальський.

Окрім цього, планується скасування регулювання вартості "автоцивілки", що, ймовірно, призведе до подорожчання полісів. Однак точний рівень зростання поки що невідомий. За інформацією hotline.finance, ціни можуть підвищитися щонайменше вдвічі. Наприклад, одна зі страхових компаній у Києві вже встановила такі тарифи на поліси:

для легкових автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння об'ємом до 1600 куб. см тепер потрібно сплатити 6400 грн замість 3200 грн.

для мотоциклів або моторолерів з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом до 300 куб. см сума становить 2176 грн, що раніше дорівнювала 1088 грн.

У 2025 році діятиме перехідний період, під час якого водії, що стали учасниками ДТП, можуть мати як старі, так і нові поліси. У зв’язку з цим кожна ситуація буде розглядатися окремо.

Раніше ми розповідали, за які порушення українські водії можуть отримати найбільший штраф.

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