В Україні масово скасовують субсидії: кому можуть відмовити в допомозі

Навіть під час повномасштабної війни в Україні багато громадян продовжують користуватися допомогою від держави на оплату комунальних послуг. Проте слід зазначити, що субсидії віддавна перевіряються відповідними органами, і в певних випадках вони можуть бути скасовані.

Директорка департаменту Пенсійного фонду України, Олена Охріменко, нагадала громадянам про головні умови, при яких може бути скасована субсидія.

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Однією з таких умов є надання недостовірної інформації чи приховування важливих фактів щодо власних обставин. У разі виявлення такого порушення в призначенні субсидії може бути відмовлено, а в окремих випадках навіть вимагатиметься повернення субсидії.

Іншою причиною відмови у призначенні субсидії є наявність заборгованості за комунальні послуги. Наприклад, житлова субсидія не надається, якщо домогосподарство має прострочену більше трьох місяців заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. Сума заборгованості встановлена на рівні 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Однак у Пенсійному фонді наголошують, що субсидія може все ж бути призначена у разі заборгованості за газ та розподіл газу, нарахованої постачальником із посиланням на рішення суду, коли відсутні лічильники.

Також варто відзначити, що громадяни не втрачають право на отримання житлової субсидії, якщо вони здійснили документальну сплату заборгованості або уклали договір щодо її реструктуризації, або ж звернулись із скаргою на споживачем на заборгованість до суду, за умови, що рішення про відкриття провадження було прийнято протягом двох місяців з початку сезону.

"Питання виникнення та погашення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг необхідно вирішувати з підприємствами – постачальниками послуг, до повноважень яких належить облік такої заборгованості", – зазначають у Пенсійному фонді України.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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