В Україні на місяць збільшиться тривалість літа: які наслідки матиме подовжена спека

В Україні літо може тривати довше, ніж три місяці. Для метеорологів та кліматологів кінець літа настає тоді, коли середньодобова температура опускається нижче за 15 градусів.

Про це повідомила кліматолог, експерт від України у Міжурядовій групі експертів зі зміни клімату, завідувач лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська у коментарі Green Post. Вона зазначила, що важливо, аби температура повітря опустилася нижче за 15 градусів тепла принаймі на шість днів поспіль.

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"Якщо дивитися стратегічно, то слід враховувати, що спекотно стає не тільки в нас, тому через якийсь час на нашій території буде багато мігрантів із тих місць, де влітку неможливо жити", – сказала Світлана Краковська.

З її слів, наступними роками картина не змінюватиметься – літо розпочинатиметься раніше, а закінчуватиметься пізніше. В Україні тривалість літа варіюватиметься, оскільки територія країни велика, в результаті на півдні літо триває вже чотири місяці. У різних областях до середини століття літо стане довшим близько на 20 днів – у південних на два тижні, у північних на три.

Світлана Краковська заявила, що літо стає довшим через коротшання холодного періоду. У цьому є свої переваги – можна зібрати другий урожай. Крім цього, зміна клімату позначиться на електроенергетиці – через спеку влітку зросла потреба в електроенергії.

"Якщо раніше в серпні на атомних станціях був період профілактики, то зараз у липні та серпні підвищений попит на електроенергію", – пояснила вона.

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