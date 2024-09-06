В Україні починають перехід на 'розумні' газові лічильники: що потрібно знати споживачам

В Україні вводять нову систему обліку газу. Інноваційні лічильники дозволять відмовитися від передачі показів вручну та забезпечать можливість прогнозувати споживання газу.

Отже, нова система Розумного обліку газу (Smart gas metering) суттєво спростить та підвищить ефективність комунікації між постачальниками газу і споживачами. Це дозволить легко прогнозувати споживання газу, що сприятиме більш точному плануванню фінансових витрат і ресурсів для споживачів. Про це пише 24 Канал.

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Даний підхід значно полегшить контроль і виставлення рахунків, зменшить ймовірність помилок, скоротить витрати на обслуговування газових лічильників і покращить енергоефективність. Крім того, новітні розумні лічильники споживають дуже мало енергії, що дозволяє їм функціонувати від батареї протягом кількох років без частих замін.

Так, мешканцям Вінниці встановлять газові лічильники Pietro Fiorentini, які автоматично відправлятимуть інформацію про споживання газу до центральної облікової системи.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що українців почали штрафувати на значні суми за лічильники.

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