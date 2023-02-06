В Україні декому підвищили тарифи на воду: кого торкнулися зміни

В Україні попри мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, почали зростати ціни на воду. Зокрема, деяким українцям вже почали приходити платіжки з більшими цінами.

Тарифи підвищили у декількох населених пунктах, але очікується зростання ціни по всій країні. Про це пише "На пенсії".

Зазначається, що підвищення тарифів на воду торкнулося або незабаром торкнеться:

Старокостянтинова Хмельницької області – планується збільшити вартість на 13,84% до 56,84 грн за кубометр;

Нове Кіровоградської області – підвищили з 28,69 до 49,83 грн за кубометр;

Буська Львівської області – збільшили на 18% до 61,64 грн за кубометр;

Мукачево – хочуть підняти ціни з 28,69 грн до 59,79 грн за кубометр.

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Причиною зростання цін у комунальних підприємствах називають зростання заробітних плат, здорожчання реагентів та збільшення витрат на електроенергію.

Уточнюється, що комунальне підприємство повинне публікувати проєкти підвищення тарифів заздалегідь.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці починають вдаватися в питання: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи у 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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