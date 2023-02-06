В Украине некоторым повысили тарифы на воду: кого коснулись изменения

В Украине, несмотря на мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги, начали расти цены на воду. В частности, некоторым украинцам уже начали приходить платежки по более высоким ценам.

Тарифы повысились в нескольких населенных пунктах, но ожидается рост цены по всей стране. Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что повышение тарифов на воду коснулось или вскоре коснется:

Староконстантинова Хмельницкой области – планируется увеличить стоимость на 13,84% до 56,84 грн. за кубометр;

Новое Кировоградской области – повысили с 28,69 до 49,83 грн за кубометр;

Буска Львовской области увеличили на 18% до 61,64 грн за кубометр;

Мукачево – хотят поднять цены с 28,69 грн. до 59,79 грн. за кубометр.

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Причиной роста цен в коммунальных предприятиях называют рост заработных плат, удорожание реагентов и увеличение расходов на электроэнергию.

Уточняется, что коммунальное предприятие должно публиковать проекты повышения тарифов заранее.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы начинают вдаваться в вопрос: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

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