В Україні відчутно здешевшали яйця: скільки тепер коштує десяток

Вартість нефасованих курячих яєць категорії С1 в Україні істотно знизилася. Згідно з інформацією Міністерства аграрної політики, зараз середня ціна за десяток становить 57,68 гривні, що на 3,17 грн або 5,2% менше, ніж було два тижні тому.

Таку інформацію надали безпосередньо в міністерстві. Там підкреслили, що здешевлення розпочалося після тривалого періоду зростання цін. Про це пише OBOZ.UA.

"Після періоду зростання у лютому-березні за останні два тижні зафіксовано зниження цін на 5,2% – з 60,85 грн до 57,68 грн за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1. ... Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових факторів, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит", – зазначається у повідомленні.

У міністерстві підкреслили: за словами очільника відомства Миколи Сольського, на українському ринку немає дефіциту яєць. Як зазначається, у березні 2025 року було вироблено 962 мільйони яєць, що свідчить про значне зростання в порівнянні з попередніми місяцями – 784 мільйони у січні та 787 мільйонів у лютому.

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Актуальні ціни на яйця в українських супермаркетах

Згідно з даними моніторингу OBOZ.UA, станом на 14 квітня великі торговельні мережі реалізують нефасовані курячі яйця за середньою ціною 5,25 грн за штуку (тобто 52,5 грн за десяток). Це:

на 1 гривню за штуку (10 грн за десяток) менше, ніж на початку місяця;

на 0,59 грн/шт. (5,9 грн/десяток) дешевше, ніж у середині березня;

але все ж на 0,36 грн/шт. (3,6 грн/десяток) дорожче, ніж наприкінці лютого.

У окремих торговельних мережах ціна на такі яйця коливалася в межах 4,79–6,20 грн за одиницю (тобто від 47,90 до 62 грн за десяток). Зокрема:

Auchan – 5,2 грн/шт. (52 грн/десяток);

Novus – 4,79 грн/шт. (47,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 6,2 грн/шт. (62 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,79 грн/шт. (47,9 грн/десяток, акційна ціна).

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