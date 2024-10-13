В Україні очікується відчутне похолодання: прогноз погоди на тиждень

Наступного тижня в Україні очікується прохолодна погода з періодичними дощами та нічними заморозками. На початку тижня погодні умови формуватимуть атмосферні фронти, що принесуть дощі в більшість регіонів.

Наприкінці тижня ситуація зміниться під впливом антициклону, що забезпечить суху, але прохолодну погоду. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Він зауважив, що наступний тиждень принесе мінливу погоду з прохолодними ночами та денними температурами в межах +9…+15°C.

Наприкінці тижня встановиться суха та малохмарна погода, але заморозки збережуться в західних, центральних та північних областях.

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У понеділок, 14 жовтня, дощі пройдуть у більшості регіонів, крім південного заходу та центру. У Приазов'ї можливі грози. Температура вночі становитиме +5…+10°C, вдень підніметься до +9…+14°C, у південних областях до +20°C.

Погода в Україні. Джерело: ua.sinoptik.ua Погода в Україні. Джерело: ua.sinoptik.ua

У вівторок, 15 жовтня, короткочасні дощі очікуються на півночі та заході. Вітер переважно західний, 7–12 м/с. Температура повітря знизиться: вночі +4…+9°C, вдень +9…+15°C, на півдні та в Криму — до +18°C.

У середу, 16 жовтня, переважатимуть помірні дощі, особливо в центральних і східних областях. У західних регіонах істотних опадів не очікується. Вночі та вранці місцями можливі тумани. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, температура вдень +8…+13°C.

З четверга, 17 жовтня, до кінця тижня на території країни поступово припиняться опади. Лише вночі та вранці у центральних та південних регіонах ще можуть пройти незначні дощі. Температура вночі знизиться до +2…+7°C, а у західних областях можливі заморозки до -3°C.

У п'ятницю, 18 жовтня, та вихідні, 19–20 жовтня, на всій території країни збережеться суха погода під впливом антициклону. Місцями можливий туман. Температура вночі залишатиметься на рівні +2…+7°C, а вдень підніметься до +13°C, у деяких західних та північних регіонах прогнозуються нічні заморозки.

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