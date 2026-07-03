В Україні підскочить вартість популярного продукту: скільки коштуватиме

Протягом найближчих двох-трьох місяців вартість хліба в Україні може зрости приблизно на 5–6%. Однією з причин подорожчання стане збільшення витрат виробників, зокрема через нові вимоги до бронювання працівників.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За словами експерта, українцям не варто хвилюватися через можливий дефіцит продуктів. Цьогоріч аграрії навіть розширили площі посівів окремих культур, оскільки їх вирощування стало економічно вигіднішим.

Водночас на кінцеву вартість продовольства впливають не лише обсяги врожаю. Серед основних чинників — витрати на логістику, зберігання продукції, оплату праці та інші виробничі витрати.

Марчук зазначив, що хліб дорожчає поступово вже тривалий час — у середньому на 1,5–2% щомісяця. Улітку на ціноутворення додатково вплинуть нові правила бронювання працівників.

За його словами, виробники хлібобулочних виробів звертають увагу, що для збереження статусу критично важливого підприємства необхідно забезпечити працівникам середню заробітну плату не нижче 26 тисяч гривень, що збільшить витрати бізнесу.

Саме тому, прогнозує експерт, протягом найближчих двох-трьох місяців ціни на хліб можуть зрости ще на 5–6%.

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Які продукти можуть подорожчати

До початку збору нового врожаю можливе також підвищення цін на крупи — орієнтовно на 5–8%. Водночас щодо інших категорій продуктів ситуація залишається більш сприятливою. Завдяки сезонному фактору окремі товари навіть дешевшають.

Зокрема, за словами Дениса Марчука:

ціни на молочну продукцію влітку залишаються стабільними;

яйця подешевшали через збільшення пропозиції від приватних господарств;

поступово знижуються ціни на ранні овочі.

Наразі дешевшають молода картопля, овочі для борщового набору, а також тепличні помідори. Однією з причин є скорочення витрат виробників на опалення теплиць у теплий сезон.

Водночас експерт попередив, що восени та взимку овочі можуть знову подорожчати. Це пов'язано зі збільшенням витрат на їхнє зберігання, насамперед через вищі витрати на електроенергію.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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