В Україні різко збільшилась кількість хворих на грип: скільки українців захворіли

Протягом минулого тижня в Україні зафіксовано 206 тисяч випадків захворювань на грип, ГРВІ та COVID-19. На цей момент найвищий рівень захворюваності спостерігається в Хмельницькій області, де перевищено високий епідемічний поріг. У Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях перевищено середній рівень епідпорогу, тоді як у Вінницькій, Київській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Сумській областях показники свідчать про перевищення на низькому рівні.

Водночас у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях і Києві рівень захворюваності залишається нижчим за епідемічний поріг. Про це на брифінгу розповів заступник гендиректора Центру громадського здоровʼя Олексій Даниленко.

Епідемічний процес у сезоні 2024/2025 року, за словами Даниленка, розвивається за типовим сценарієм і не відрізняється від попередніх років. Загалом, починаючи з 30 вересня, зареєстровано 2,5 мільйона випадків захворювань, що майже на 16% менше, ніж у минулому сезоні. При цьому кількість хворих на COVID-19 цього року не перевищує 18 тисяч осіб.

Читайте також: В Україні суттєво зросла кількість хворих на коронавірус та грип: подробиці

Даниленко наголосив, що найбільш ефективним способом захисту від грипу, ГРВІ та коронавірусу залишається вакцинація, особливо для груп ризику, до яких належать літні люди, вагітні та діти. Вакцинація проти COVID-19 здійснюється безкоштовно за державний кошт і доступна в усіх регіонах. Для отримання щеплення необхідно звернутися до сімейного лікаря. Вакцинація від грипу є рекомендованою.

Заступник гендиректора ЦГЗ також зазначив, що рішення щодо впровадження протиепідемічних обмежень у разі перевищення епідпорогу ухвалюється місцевою владою на підставі висновку комісії ТЕБ та НС. За його словами, такі заходи можуть запроваджуватися не лише в регіонах із перевищеним рівнем захворюваності, а й у конкретних навчальних закладах або установах, де спостерігається зростання кількості випадків інфекційних хвороб.

Нагадаємо, двоє людей померли від хвороби, яка перетворює оленів на зомбі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!