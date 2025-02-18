В Украине резко увеличилось количество заболевших гриппом: сколько украинцев заболели

За прошедшую неделю в Украине зафиксировано 206 тысяч случаев заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19. На данный момент самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Хмельницкой области, где превышен высокий эпидемический порог. В Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях превышен средний уровень эпидпорога, в то время как в Винницкой, Киевской, Львовской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях показатели свидетельствуют о превышении на низком уровне.

В то же время в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. Об этом на брифинге рассказал заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко.

Эпидемический процесс в сезоне 2024/2025 года, по словам Даниленко, развивается по типовому сценарию и не отличается от предыдущих лет. В общей сложности, начиная с 30 сентября, зарегистрировано 2,5 миллиона случаев заболеваний, что почти на 16% меньше, чем в прошлом сезоне. При этом количество больных COVID-19 в этом году не превышает 18 тысяч человек.

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Даниленко отметил, что наиболее эффективным способом защиты от гриппа, ОРВИ и коронавируса остается вакцинация, особенно для групп риска, к которым относятся пожилые люди, беременные и дети. Вакцинация против COVID-19 осуществляется бесплатно за государственные средства и доступна во всех регионах. Для получения прививки необходимо обратиться к семейному врачу. Вакцинация от гриппа рекомендуется.

Заместитель гендиректора ЦОС также отметил, что решение о внедрении противоэпидемических ограничений в случае превышения эпидпорога принимается местными властями на основании заключения комиссии ТЭБ и ЧС. По его словам, такие мероприятия могут проводиться не только в регионах с превышенным уровнем заболеваемости, но и в конкретных учебных заведениях или учреждениях, где наблюдается рост количества случаев инфекционных болезней.

Напомним, два человека умерли от болезни, которая превращает оленей в зомби.

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