В Україні знову змінились ціни на гречку: де знайти найдешевшу

Останні цінові зміни на гречку вразили покупців, повторивши тенденцію різких коливань, але на цей раз у зворотньому напрямку.

За даними порталу minfin, станом на 27 листопада, середня вартість кілограма фасованої гречаної крупи склала 27,97 грн, що на 7,15 грн менше, ніж у жовтні.

Читайте також: Голівудська усмішка: переваги та недоліки професійного відбілювання зубів

Споживачі мають можливість придбати гречку за різними цінами в різноманітних торгових мережах. Наприклад:

Metro – 27,3 грн/кг;

Novus – 27,99 грн/кг;

Auchan - 24,7 грн/кг;

Varus – 31,9 грн/кг.

Дуже цікаво, що ціни на гречку, яку продають на вагу, виявилися помітно вищими, ніж у фасованому вигляді. Так, у деяких торгових мережах кілограм гречки коштує:

"Екомаркет" – 29,9 грн/кг;

Auchan – 39,9 грн/кг;

Ultramarket – 45,7 грн/кг.

Ці цінові коливання можуть бути пов'язані з більшим урожаєм гречки у 2023 році, порівняно з попереднім роком. Враховуючи інформацію Мінагрополітики, зібрано набагато більше гречки, ніж було потрібно для внутрішнього споживання в Україні. Урожайність цієї культури піднялася, а погодні умови та заходи Збройних сил сприяли швидкому збиранню.

Зазначено, що попри покращені умови, дороговизна обробки, логістики та упаковки може впливати на кінцеві ціни на гречку. Наступний рік приніс з собою не лише більший врожай, але й сприятливіші умови для споживачів цієї популярної крупи.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!