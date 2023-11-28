В Украине снова изменились цены на гречку: где найти самую дешевую

Последние ценовые изменения на гречку поразили покупателей, повторив тенденцию резких колебаний, но в этот раз в обратном направлении.

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По данным портала minfin, по состоянию на 27 ноября, средняя стоимость килограмма фасованной гречневой крупы составила 27,97 грн, что на 7,15 грн меньше, чем в октябре.

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Потребители имеют возможность приобрести гречку по разным ценам в различных торговых сетях. К примеру:

Metro – 27,3 грн/кг;

Novus – 27,99 грн/кг;

Auchan – 24,7 грн/кг;

Varus – 31,9 грн/кг.

Очень интересно, что цены на гречку, которую продают на вес, оказались заметно выше, чем в фасованном виде. Да, в некоторых торговых сетях килограмм гречки стоит:

"Экомаркет" – 29,9 грн/кг;

Auchan – 39,9 грн/кг;

Ultramarket – 45,7 грн/кг.

Эти ценовые колебания могут быть связаны с большим урожаем гречихи в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Учитывая информацию Минагрополитики, собрано гораздо больше гречихи, чем требовалось для внутреннего потребления в Украине. Урожайность этой культуры поднялась, а погодные условия и меры Вооруженных сил способствовали быстрому уборке.

Отмечено, что, несмотря на улучшенные условия, дорогостоящие обработки, логистики и упаковки, может влиять на конечные цены на гречку. Следующий год принес с собой не только больший урожай, но и более благоприятные условия для потребителей этой популярной крупы.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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