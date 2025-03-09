В Україні суттєво змінились ціни на картоплю: скільки коштує кілограм

В Україні значно подешевшала картопля – у середньому на 10%. Зараз виробники реалізують її за ціною 18-28 грн/кг, тоді як ще тиждень тому вона могла сягати 30 грн/кг.

Це може призвести до зниження вартості й у торговельних мережах. Аналітики пояснюють таке здешевлення нещодавнім зростанням цін – споживачі не були готові платити більше, що спричинило падіння попиту. Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що аграрії були змушені зменшити вартість, навіть незважаючи на майже повне вичерпання запасів продукції.

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"Зростання цін на картоплю, яке спостерігалося на українському ринку минулого тижня, вже цього тижня змінилося зниженням, до якого призвів спад торгової активності. В результаті, українські фермери почали переглядати раніше встановлені ціни на наявну партію продукції у бік зниження, незважаючи на те, що запаси картоплі в місцевих сховищах уже виснажені", – вказується у повідомленні.

Згідно з даними моніторингу OBOZ.UA, станом на 7 березня в українських супермаркетах картопля продавалася в середньому по 30,3 грн/кг. Це на 1,68 грн/кг дешевше, ніж середня вартість у лютому, яка, за даними "Мінфіну", становила 31,98 грн/кг.

Деякі торговельні мережі встановили вартість у діапазоні 22,9-42,2 грн/кг. Зокрема:

"Екомаркет" – 22,9 грн/кг;

Novus – 27,99 грн/кг;

Auchan – 28,1 грн/кг;

Megamarket – 42,2 грн/кг.

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