В Україні збільшать компенсацію роботодавцям за працевлаштування ВПО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував підвищення виплат роботодавцям, які беруть на роботу внутрішньопереміщених осіб. За його словами, у 2022 році 1,8 мільйона українців отримали допомогу від держави як переселенці.

Крім цього у 2023 році нарахування допомоги переселенцям було продовжено автоматично. Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Важливою складовою підтримки ВПО є компенсації роботодавцям за їх працевлаштування – 6500 грн протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця. Минулого року роботодавцям у межах цієї програми виплатили майже 199 млн грн", – сказав глава уряду.

Прем’єр додав, що Кабмін працює над рішенням про підвищення суми компенсації для роботодавців, які надали роботу ВПО.

"Тепер ухвалюємо рішення, згідно з яким сума компенсації зросте до 6700 грн. Це стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб", – вказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала ВПО активніше шукати роботу. Вона звернулася до українців із закликом працевлаштовуватися на місцях, в які вони переїхали.

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