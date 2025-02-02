В Україні незабаром суттєво зміняться ціни на нерухомість: скільки коштуватимуть квартири та чого очікувати

У 2025 році ринок нерухомості України залишатиметься нестабільним, однак інтерес до житлових і комерційних об'єктів і далі зростатиме. Вартість житла може зрости до 25%, а ціни на оренду в Києві вже підвищилися на 30–40% у порівнянні з попереднім роком.

Засновниця та керівниця компаній, що спеціалізуються на управлінні проєктами в IT, нерухомості та гемблінгу, Олена Єльник повідомила в коментарі для Telegraf, що, незважаючи на економічні та безпекові виклики, у 2024 році було введено в експлуатацію 6,73 млн м² житла, що на 23,5% перевищує показник 2023 року.

Однак, у порівнянні з довоєнним рівнем, ринок нерухомості все ще суттєво відстає, адже у 2021 році обсяг введеного в експлуатацію житла сягав майже 9 млн м². Українці не квапляться інвестувати в нерухомість, оскільки воєнні загрози залишаються значними.

Попит на первинному ринку житла залишається слабким, що створює значні труднощі для забудовників. Однак, за словами експертки, є і позитивні аспекти: державні кредитні програми, зокрема "єОселя", допомагають поступово оживляти ринок. У 2024 році в межах цієї ініціативи видали понад 14,6 млрд грн кредитів, а на 2025 рік уряд планує спрямувати ще 20 млрд грн.

Читайте також: Ціни на квартири підскочили на 30%: де спостерігаються найбільші стрибки

Найвищий попит на житло нині спостерігається у західних областях України, які стали відносно безпечним прихистком для переселенців. У результаті саме на цей регіон припадало 38,7% введеного в експлуатацію житла у 2024 році, тоді як у 2023-му цей показник становив 34,5%, а у 2021-му – 31,7%.

Столиця, як і раніше, задає тенденції на ринку нерухомості, проте ціни зростають нерівномірно. До прикладу, Ужгород, де до війни житло було порівняно доступним, нині займає третю позицію за вартістю після Києва та Львова. Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку тут досягає $55 000.

Разом з тим, Єльник підкреслює, що в містах поблизу лінії фронту ситуація кардинально відрізняється. Ринок нерухомості тут майже завмер – власники не поспішають продавати житло за безцінь, а нові забудови фактично не зводяться.

Попит на оренду квартир залишається стабільно високим, особливо в Києві, Львові та інших великих містах. Наприкінці 2024 року кількість орендарів у столиці зросла на 30-40% у порівнянні з 2023 роком. Основну частку орендарів складають переселенці, працівники з інших регіонів та студенти.

Мінімальна вартість доступного житла у Києві піднялася з 6 000 до 8 000 грн, і прогнозується подальше зростання на 25% у 2025 році. Водночас орендарі стали більше звертати увагу на наявність автономного опалення та резервних джерел живлення через можливі відключення електроенергії. Очікується, що ціни на нерухомість в Україні підвищаться до 25% під впливом таких чинників, як інфляція, коливання валютного курсу, мобілізація та нестача будівельних матеріалів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві суттєво змінилася вартість нерухомості.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!