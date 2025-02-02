В Украине вскоре существенно изменятся цены на недвижимость: сколько будут стоить квартиры и чего ожидать

В 2025 году рынок недвижимости Украины будет оставаться нестабильным, однако интерес к жилым и коммерческим объектам и дальше будет расти. Стоимость жилья может вырасти до 25%, а цены на аренду в Киеве уже повысились на 30-40% по сравнению с предыдущим годом.

Основательница и руководитель компаний, специализирующихся на управлении проектами в IT, недвижимости и гемблинге, Елена Ельник сообщила в комментарии для Telegraf, что, несмотря на экономические и безопасностные вызовы, в 2024 году было введено в эксплуатацию 6,73 млн м² жилья, что на 23,5% превышает показатель 2023 года.

Однако, по сравнению с довоенным уровнем, рынок недвижимости все еще существенно отстает, ведь в 2021 году объем введенного в эксплуатацию жилья достигал почти 9 млн м². Украинцы не торопятся инвестировать в недвижимость, поскольку военные угрозы остаются значительными.

Спрос на первичном рынке жилья остается слабым, что создает значительные трудности для застройщиков. Однако, по словам эксперта, есть и положительные аспекты: государственные кредитные программы, в частности "еОселя", помогают постепенно оживлять рынок. В 2024 году в рамках этой инициативы выдали более 14,6 млрд грн кредитов, а на 2025 год правительство планирует направить еще 20 млрд грн.

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Самый высокий спрос на жилье сейчас наблюдается в западных областях Украины, которые стали относительно безопасным убежищем для переселенцев. В результате именно на этот регион приходилось 38,7% введенного в эксплуатацию жилья в 2024 году, тогда как в 2023-м этот показатель составлял 34,5%, а в 2021-м - 31,7%.

Столица по-прежнему задает тенденции на рынке недвижимости, однако цены растут неравномерно. К примеру, Ужгород, где до войны жилье было сравнительно доступным, сейчас занимает третью позицию по стоимости после Киева и Львова. Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке здесь достигает $55 000.

Вместе с тем, Ельник подчеркивает, что в городах вблизи линии фронта ситуация кардинально отличается. Рынок недвижимости здесь почти замер – собственники не спешат продавать жилье за бесценок, а новые застройки фактически не возводятся.

Спрос на аренду квартир остается стабильно высоким, особенно в Киеве, Львове и других крупных городах. В конце 2024 года количество арендаторов в столице выросло на 30-40% по сравнению с 2023 годом. Основную долю арендаторов составляют переселенцы, работники из других регионов и студенты.

Минимальная стоимость доступного жилья в Киеве поднялась с 6 000 до 8 000 грн, и прогнозируется дальнейший рост на 25% в 2025 году. В то же время арендаторы стали больше обращать внимание на наличие автономного отопления и резервных источников питания из-за возможных отключений электроэнергии. Ожидается, что цены на недвижимость в Украине повысятся до 25% под влиянием таких факторов, как инфляция, колебания валютного курса, мобилизация и нехватка строительных материалов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве существенно изменилась стоимость недвижимости.

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