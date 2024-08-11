В Україні введуть нову допомогу, а прожитковий мінімум скасують: деталі від Мінсоцполітики

В Україні планують запровадити базову соціальну виплату, яка в майбутньому може замістити існуючий прожитковий мінімум. Розмір цієї виплати буде визначатися виходячи з потреб конкретного домогосподарства, включаючи кількість членів сім’ї.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович поділилася цією інформацією під час інтерв’ю для телеканалу "Рада". Наразі Мінісоцполітики активно веде діалог з органами центральної влади щодо даного проєкту закону. Основні зміни, які передбачає законопроєкт:

прожитковий мінімум скасують;

"Сьогодні формально задекларований прожитковий мінімум недостатній, щоб забезпечити потреби людини. Він не враховує, як людина проживає. А ми проживаємо домогосподарствами. Одинокій людині дещо більше коштів треба, ніж домогосподарству, наприклад, із шести осіб. Якщо діти й дорослі, то це інше переформатування... Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади і т.д. Для нас дуже важливо це роз'єднати", – зазначила міністерка.

Читайте також: Якій категорії пенсіонерів нарахують доплату до пенсії у серпні

розмір допомоги залежатиме від складу родини;

Враховуючи, що рішення про те, щоб один із подружжя працював, а другий відповідав за побут, є особистим вибором кожної сім’ї, це не повинно виключати можливість отримання державної підтримки у разі безробіття. Адже дохід, який заробляє один із подружжя, може бути цілком достатнім для утримання сім’ї.

виплати об'єднають;

До прикладу, існує близько 100 різних соціальних виплат для осіб з інвалідністю, проте розібратися з цим складним переліком досить важко. Тому планується спрощення системи шляхом введення лише двох типів допомоги: одна для осіб, які опинилися у скрутному фінансовому становищі на короткий період, та інша – допомога по догляду для тих, хто вже не має змоги працювати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який податок повинні сплатити власники землі у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!