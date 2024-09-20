В Україні ввели заборону на користування Telegram: кого стосується

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) 19 вересня ухвалив постанову про обмеження використання месенджера Telegram у державних установах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це інформує пресслужба Ради нацбезпеки та оборони.

"Для мінімізації ризиків було вирішено заборонити інсталяцію та використання Telegram на робочих пристроях співробітників державних органів, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури", - зазначається у повідомленні.

Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною професійних обов'язків.

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Керівник ГУР МО України Кирило Буданов надав переконливі докази того, що російські спецслужби мають доступ до приватного листування користувачів Telegram, включаючи видалені повідомлення та персональні дані.

"Я завжди підтримував і підтримую свободу слова, але питання Telegram – це не питання свободи слова, це питання національної безпеки", – підкреслив він.

Представники СБУ та ГШ ЗСУ наголосили, що ворог активно використовує Telegram для кібератак, поширення фішингу та шкідливого програмного забезпечення, визначення геолокації користувачів, коригування ракетних ударів тощо.

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