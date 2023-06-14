В Україні значно підвищать податки: кому доведеться платити більше

В Україні від липня підвищать податки для низки українців. Йдеться про фізосіб-підприємців (ФОП).

Такий крок – вимога МВФ, яка прописана у меморандумі. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Зазначається, що повернення податків може збільшити надходження приблизно на 10 млрд грн до кінця року. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев запевнив, що перевірки та податки не торкнуться дрібного бізнесу на території, що розташовані поблизу фронту.

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МВФ наполягає на скасуванні пільгових умов. Україна підписала меморандум, чим погодилась на, зокрема:

податок у 2% підвищать до 5% для "ФОПів" третьої групи;

зараз "ФОПи" перших двох груп сплачують єдиний податок добровільно, зобов'язання хочуть відновити;

повернуться перевірки, водночас і штрафи.

Проти повернення повного оподаткування виступає низка бізнес-асоціацій. Вони наголошують, що втрати бізнесу становлять мільярди доларів, тому не час повертатися до повного оподаткування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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