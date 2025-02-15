В Україну прийде справжня зима: очікується сніг та морози до -20 градусів

В Україні очікується нова хвиля похолодання, а морози стануть інтенсивнішими. Місцями температура може опуститися до -20°C.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентр. Синоптики передбачають, що в суботу помірний сніг накриє південні та східні регіони.

У нічний час опади очікуються також у центральних і більшості північних областей, а на Півдні можливий дощ. В інших частинах країни ймовірний слабкий сніг.

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Протягом доби температура на заході, півночі та Вінниччині становитиме від -3 до -8°C. В інших регіонах прогнозують від -4 до +1°C. Вночі в Карпатах можливе похолодання до -8…-13°C. Вдень у Криму та Приазов'ї очікується потепління до +2…+7°C.

У найближчі дві доби в Україні переважатиме суха погода. Лише вдень у неділю, 17 лютого, у західних, північних і центральних областях, а також у нічний час понеділка на сході можливий невеликий сніг. Морози стануть відчутнішими.

За прогнозом Укргідрометцентру, нічна температура опуститься до -8…-15°C, у Карпатах може сягати -20°C. Вдень очікується від -3 до -8°C. У південних регіонах і на Закарпатті вночі прогнозують -5…-10°C, а вдень 0…-5°C.

Протягом наступних трьох днів на дорогах країни зберігатиметься ожеледиця. Вітер північно-західного напрямку, швидкістю 5–12 м/с.

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