У Волгоградській області рф після візиту невідомих БПЛА загорілася нафтобаза (відео)

У вівторок, 9 липня, безпілотники атакували кілька регіонів рф. Вибухи та пожежі зафіксовані, зокрема, у Волгоградській, Ростовській та Бєлгородській областях.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що на території регіону через атаку БПЛА спалахнули підстанція та нафтобаза. Він зазначив, що атаку дронів "вдалося відбити за допомогою системи протиповітряної оборони (ППО) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)".

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У своєму Telegram-каналі чиновник зазначив, що пожежі на підстанції у місті Фролово та нафтобазі у місті Калачі-на-Дону почалися після падіння уламків БПЛА. Хоча на відео очевидців можна побачити як дрон летить прямо в ціль.

У Фролово, як запевнив Бочаров, пожежу "оперативно загасили", а з розповсюдженням вогню на другому об'єкті – продовжують боротися.

В аеропорту Волгограда обмежили прийом літаків та відправлення рейсів.

Також дрони цієї ночі атакували електропідстанцію у Ростовській області, в селищі Генеральське.

За даними Міноборони рф, у ніч на 9 липня було збито 38 безпілотників, з них 21 — над Ростовською областю, 7 над Курською, 5 над Астраханською, 3 над Бєлгородською, 2 над Воронезькою.

Нагадаємо, уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування. Зранку ворог завдав по Україні повторного ракетного удару. У Києві сталося влучання в дитячу лікарню "Охматдит".

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