У ЗСУ пояснили, чому рідше використовують дрони Bayraktar

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому українські військові стали рідше використовувати ударні дрони турецького виробництва "Байрактар". За його словами, російські окупанти встановили серйозні системи ППО.

Йдеться не лише про тимчасово окуповані території, але й усю лінію фронту. Про це Ігнат сказав у коментарі журналістам FREEДОМ.

Речник вказав, що турецькі бойові дрони надалі використовуються, але не на передній лінії фронту.

"ППО у противника є, і воно знищується різними засобами сил оборони, але воно є різних типів. Є таке ж як і на висотках у Москві – "Панцир С-1", так, вони ефективні проти БПЛА різних типів", – сказав він.

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Ігнат додав, що "Байрактари" свого часу виконали важливу роль, зокрема, у боях за звільнення острова Зміїний. Також за допомогою турецьких дронів завдавалися удари по колонах російської техніки, яка сотнями заходила на українські території.

"Байрактар" тоді відпрацьовував дуже надійно та ефективно", – наголосив речник.

Він зауважив, що зараз, з огляду на системи ППО ворога, командування не хоче використовувати "Байрактари" там, де окупанти можуть їх збити.

"Байрактар" робить свою роботу досі, робить її на відстані, і це досить ефективна і сучасна зброя, яка допомагає робити певні кроки нашим захисникам", – підсумував Ігнат.

Нагадаємо, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький спрогнозував подальшу ситуацію на фронті. Він зазначив, що зараз розвідка прогнозує піковий етап війни навесні та на початку літа.

Водночас Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов раніше назвав дату, коли російські окупанти можуть спробувати повторити повномасштабний наступ.

Він вважає, що вороги зациклені на певних датах, і це може бути березень.

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