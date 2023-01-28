У Японії виявили найдовший меч у кургані 4 століття (фото)

У кургані Томіо Маруяма в Нарізнайшли найдовший меч у Японії. Зброя має довжину 2,37 метра і 6 см в ширину, що більш ніж вдвічі перевищує довжину попереднього рекордсмена, знайденого в кургані кінця 5-го століття в Хіросімі.

Окрім цього у кургані виявили велике бронзове дзеркало, яке також є безпрецедентним в японських археологічних записах. Курган і артефакти датуються другою половиною IV ст., пише The History Blog.

Зазначається, що це найдовший залізний меч, знайдений у Східній Азії. Меч має змієподібну форму.

Всього в Японії було знайдено 85 змієподібних мечів, і це найстаріший із них. Для створення характерного хвилястого ефекту його забивали і згинали у шести місцях.

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На наверші, руків'ї та піхвах виявлено сліди органічних залишків. Його надзвичайні розміри та форма є свідченням передових технологій обробки заліза періоду Кофун (бл. 250-538 рр. н. е.).

Бронзове дзеркало має форму щита, такої форми ніколи раніше не бачили в кофуні, і воно також значно більше за попередників. Його довжина 64 см і ширина 31 см, що робить його найбільшим дзеркалом того періоду, коли-небудь виявленим.

Його оздоблення теж унікальне. На задній частині дзеркала вигравірувано стилізовані дракони та геометричні малюнки. Відбиваюча поверхня дзеркала залишилася гладкою та полірованою.

Нагадаємо, у Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі датований рунічний камінь. На ньому вирізані написи прагерманською мовою.

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