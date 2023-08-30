У Запорізькій області СБУ дроном розігнала 'шабаш кадирівців і колаборантів': фото та відео

У Запорізькій області 29 серпня дроном було атаковано колаборантів та кадирівців, які намагаються організувати незаконні вибори у м. Кам'янка-Дніпровська. Вибух влаштували силовики зі Служби безпеки України.

Як повідомляють джерела в СБУ, удар дрона-камікадзе прийшовся по так званій "виборчій дільниці" у момент, коли там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" з усього району.

Удар по "виборчій дільниці" у м. Кам’янка-Дніпровська стався у момент, коли там зібралися більш як три десятки зрадників, їх охороняли російські окупанти.

"Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів", – зазначають джерела.

Читайте також: У Бердянську горів завод, де окупанти переховували озброєння (відео, фото)

Додається, що атака відбулася у декілька хвиль, відомо про багатьох поранених.

Після вибуху у місті активізувалися російські військові, також відомо, що у Кам’янці-Дніпровській окупанти посилюють роботу систем РЕБ та ППО.

Нагадаємо, 23 і 24 серпня розвідники ГУР завдали значних втрат ворогу у Запорізькій області. Ряди окупантів "прорідили" у містах Кам'янка-Дніпровська та в Енергодарі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!