Валерій Маркус поскаржився на командування та попросив перевести нижче у званні

Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Валерій Маркус поскаржився на військове командування. Зокрема, він просив понизити його на посаді через незгоду з діями командування ОМБР.

За його словами, рапорт вже у командира на столі. Про це Маркус повідомив на сторінці у Facebook.

"Я категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади. Збудувати військову частину згідно тих цінностей, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним", – йдеться у дописі.

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Маркус зазначив, що не може залишити своїх людей, тому йтиме на найнижчу посаду за власним бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою.

На думку військового, у бригаді систематично принижується робота сержантського корпусу, командування не розуміє важливість морального духу бійців і не захищає інтереси військової частини перед вищим командуванням, а некомпетентність вищого офіцерського корпусу лишається безкарною.

Раніше Маркус повідомляв, як українські захисники з дрона вислідили російських бойовиків, що ховалися у бліндажі та влучним скидом знешкодили їх. Потім вони ліквідували й ворожі танки, що їздили українськими землями.

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