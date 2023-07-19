Варіант легкої вечері: рецепт лосося з ананасовою сальсою
Легка та поживна літня вечеря. Ніжний лосось чудово поєднується з ананасовою сальсою. Ця страва сподобається навіть найвибагливішим поціновувачам риби.
Інгредієнти:
– Лосось, стейк – 2 шт.
– Ананас свіжий – 200 г
– Лайм – 3 шт.
– Мед – 1 ч. л.
– Цибуля червона – 1/4 шт.
– Кінза свіжа – 1 ст. л.
–Олія – 2 ст. л.
–Сіль – за смаком
– Перець чорний мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Кінзу помийте, обсушіть та подрібніть. Помийте та обсушіть паперовими рушниками стейки, не знімайте з них шкірку.
2. Змішайте сік лайма, олію та мед. Соусом змастіть стейки та залиште маринуватись.
3. Розігрійте гриль та викладіть стейки. Смажте до готовності.
4. Сальса: з 2 лаймів вичавіть сік. Ананас почистить та наріжте кубиками. Подрібніть цибулю та перемішайте все з соком лайма і подрібненою кінзою, посоліть та додайте перець.
5. Подавайте лосося теплим, під ананасовою сальсою.
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