Варіант легкої вечері: рецепт лосося з ананасовою сальсою

Легка та поживна літня вечеря. Ніжний лосось чудово поєднується з ананасовою сальсою. Ця страва сподобається навіть найвибагливішим поціновувачам риби.

Інгредієнти:

– Лосось, стейк – 2 шт.

– Ананас свіжий – 200 г

– Лайм – 3 шт.

– Мед – 1 ч. л.

– Цибуля червона – 1/4 шт.

– Кінза свіжа – 1 ст. л.

–Олія – 2 ст. л.

–Сіль – за смаком

– Перець чорний мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Кінзу помийте, обсушіть та подрібніть. Помийте та обсушіть паперовими рушниками стейки, не знімайте з них шкірку.

2. Змішайте сік лайма, олію та мед. Соусом змастіть стейки та залиште маринуватись.

3. Розігрійте гриль та викладіть стейки. Смажте до готовності.

4. Сальса: з 2 лаймів вичавіть сік. Ананас почистить та наріжте кубиками. Подрібніть цибулю та перемішайте все з соком лайма і подрібненою кінзою, посоліть та додайте перець.

5. Подавайте лосося теплим, під ананасовою сальсою.

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