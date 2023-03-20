Вертикальний простір та правило трикутника: як заощадити місце на маленькій кухні

Маленька кухня може бути викликом для будь-якої господині, але з деякими простими лайфхаками ви можете максимально використовувати доступний простір. Нижче наведено кілька корисних порад, які допоможуть вам зберегти місце на маленькій кухні.

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Використовуйте вертикальний простір. Маленька кухня часто має обмежений простір для зберігання кухонного інвентарю та посуду. Використання вертикального простору може допомогти зберегти місце. Розмістіть на стіні полиці, які допоможуть зберігати предмети, що не потребують постійного доступу, наприклад, вази, декоративного посуду тощо. Використовуйте гачки або кріплення, щоб зберігати кухонні рушники, сковорідки та інші речі, що можуть бути підвішені;

Використовуйте правило трикутника. Це означає, що 3 основні робочі поверхні (плита, раковина, дошка для нарізання) мають бути розташовані у формі трикутника, щоб ви витрачали найменше енергії на зайві руки під час приготування;

Зберігайте предмети, які використовуються разом. Зберігайте предмети, які використовуються разом, разом. Наприклад, зберігайте каструлі та кришки разом, щоб не втрачати простір на зберігання окремо. Або зберігайте столові прибори в організаторі, щоб мати доступ до них за необхідності та зберігати місце;

Використовуйте складні меблі. Використання складних меблів, таких як складні столи, може допомогти зберегти місце в кухні. Ці меблі можна легко складати та зберігати після використання. Також можна використовувати складні стільці, які можна підвісити на стіну, коли вони не використовуються.

Використовуйте кожен простір. Кожен куток у кухні може бути використаний для зберігання предметів, що не потребують постійного доступу, таких як чайники, тостери, блендери та інші кухонні прилади. Використовуйте органайзери та контейнери для зберігання, щоб зробити куток більш ефективним;

Використовуйте куточки та прогалини. Маленька кухня може мати багато кутків та прогалин, які можуть бути використані для зберігання. Наприклад, використовуйте вертикальні полиці для зберігання кухонного інвентарю, або зберігайте валізки з кришками під кутками. Також можна використовувати роликові шафи для зберігання продуктів та іншого інвентарю;

Використовуйте невеликі кухонні прилади. Використання менших кухонних приладів може допомогти зберегти місце на кухні. Наприклад, використовуйте менші кавоварки, тостери та блендери. Це не тільки збереже місце, але також зменшить витрати на електроенергію;

Використовуйте підвіконня. Підвіконня може бути використане для зберігання кухонного інвентарю, наприклад, келихів та чашок. Використовуйте спеціальні підставки для зберігання речей на підвіконні, щоб забезпечити стабільність та уникнути пошкодження вікон;

Використовуйте мінімалістичний дизайн. Мінімалістичний дизайн може допомогти зберегти місце на кухні та забезпечити більше вільного простору. Вибирайте кухонні меблі та аксесуари, які мають простий дизайн та не займають багато місця.

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