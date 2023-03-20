Вертикальное пространство и правило треугольника: как сэкономить место на маленькой кухне
Маленькая кухня может быть вызовом для любой хозяйки, но с некоторыми простыми лайфхаками можно максимально использовать доступное пространство. Ниже приведено несколько полезных советов, которые помогут вам сохранить место на маленькой кухне.
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- Используйте вертикальное пространство. Маленькая кухня часто имеет ограниченное пространство для хранения кухонного инвентаря и посуды. Использование вертикального пространства может помочь сохранить место. Разместите на стене полки, которые помогут хранить предметы, не требующие постоянного доступа, например вазы, декоративную посуду и т.д. Используйте крючки или крепеж, чтобы хранить кухонные полотенца, сковородки и другие вещи, которые могут быть подвешены;
- Используйте правило треугольника. Это означает, что 3 основные рабочие поверхности (плита, раковина, доска для нарезки) должны быть расположены в форме треугольника, чтобы вы тратили меньше энергии на лишние руки во время приготовления;
- Сохраняйте предметы, которые используются вместе. Сохраняйте предметы, которые используются вместе, вместе. Например, храните кастрюли и крышки вместе, чтобы не терять пространство на хранение отдельно. Или храните столовые приборы в организаторе, чтобы иметь доступ к ним при необходимости и хранить место;
- Используйте складную мебель. Использование складной мебели, таких как складные столы, может помочь сохранить место в кухне. Эта мебель можно легко складывать и хранить после использования. Также можно использовать складные стулья, которые можно подвесить на стену, когда они не используются.
- Используйте каждое пространство. Каждый уголок может быть использован для хранения предметов, не требующих постоянного доступа, таких как чайники, тостеры, блендеры и другие кухонные приборы. Используйте органайзеры и контейнеры для хранения, чтобы сделать угол более эффективным;
- Используйте уголки и пробелы. Маленькая кухня может иметь много уголков и пробелов, которые можно использовать для хранения. Например, используйте вертикальные полки для хранения кухонного инвентаря или храните чемоданы с крышками под углами. Можно использовать роликовые шкафы для хранения продуктов и другого инвентаря;
- Используйте небольшие кухонные приборы. Использование меньших кухонных приборов поможет сохранить место на кухне. К примеру, используйте меньшие кофеварки, тостеры и блендеры. Это не только сохранит место, но также снизит затраты на электроэнергию;
- Используйте подоконник. Подоконник может быть использован для хранения кухонного инвентаря, например бокалов и чашек. Используйте специальные подставки для хранения вещей на подоконнике, чтобы обеспечить стабильность и избежать повреждения окон;
- Используйте минималистичный дизайн. Минималистичный дизайн может помочь сохранить место на кухне и обеспечить больше свободного пространства. Выбирайте кухонную мебель и аксессуары, которые имеют простой дизайн и не занимают много места.
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