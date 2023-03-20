Вертикальное пространство и правило треугольника: как сэкономить место на маленькой кухне

Маленькая кухня может быть вызовом для любой хозяйки, но с некоторыми простыми лайфхаками можно максимально использовать доступное пространство. Ниже приведено несколько полезных советов, которые помогут вам сохранить место на маленькой кухне.

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Используйте вертикальное пространство. Маленькая кухня часто имеет ограниченное пространство для хранения кухонного инвентаря и посуды. Использование вертикального пространства может помочь сохранить место. Разместите на стене полки, которые помогут хранить предметы, не требующие постоянного доступа, например вазы, декоративную посуду и т.д. Используйте крючки или крепеж, чтобы хранить кухонные полотенца, сковородки и другие вещи, которые могут быть подвешены;

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Используйте правило треугольника. Это означает, что 3 основные рабочие поверхности (плита, раковина, доска для нарезки) должны быть расположены в форме треугольника, чтобы вы тратили меньше энергии на лишние руки во время приготовления;

Сохраняйте предметы, которые используются вместе. Сохраняйте предметы, которые используются вместе, вместе. Например, храните кастрюли и крышки вместе, чтобы не терять пространство на хранение отдельно. Или храните столовые приборы в организаторе, чтобы иметь доступ к ним при необходимости и хранить место;

Используйте складную мебель. Использование складной мебели, таких как складные столы, может помочь сохранить место в кухне. Эта мебель можно легко складывать и хранить после использования. Также можно использовать складные стулья, которые можно подвесить на стену, когда они не используются.

Используйте каждое пространство. Каждый уголок может быть использован для хранения предметов, не требующих постоянного доступа, таких как чайники, тостеры, блендеры и другие кухонные приборы. Используйте органайзеры и контейнеры для хранения, чтобы сделать угол более эффективным;

Используйте уголки и пробелы. Маленькая кухня может иметь много уголков и пробелов, которые можно использовать для хранения. Например, используйте вертикальные полки для хранения кухонного инвентаря или храните чемоданы с крышками под углами. Можно использовать роликовые шкафы для хранения продуктов и другого инвентаря;

Используйте небольшие кухонные приборы. Использование меньших кухонных приборов поможет сохранить место на кухне. К примеру, используйте меньшие кофеварки, тостеры и блендеры. Это не только сохранит место, но также снизит затраты на электроэнергию;

Используйте подоконник. Подоконник может быть использован для хранения кухонного инвентаря, например бокалов и чашек. Используйте специальные подставки для хранения вещей на подоконнике, чтобы обеспечить стабильность и избежать повреждения окон;

Используйте минималистичный дизайн. Минималистичный дизайн может помочь сохранить место на кухне и обеспечить больше свободного пространства. Выбирайте кухонную мебель и аксессуары, которые имеют простой дизайн и не занимают много места.

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