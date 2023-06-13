Вісники біди у домі: які події попереджають про біду

5 ситуацій у домі, які попереджають про лихо - народні прикмети

Певні події виникають в нашому житті не випадково. Вони попереджають про можливе лихо та нещастя.

Такі передвісники краще не ігнорувати, а прислухатися до них. Існує п'ять ситуацій у житлі, які є сигналами про небезпеку.

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1. У домі почали раптово з'являтися комахи (клопи, мурахи, таргани, мухи). На думку наших пращурів, це свідчить про можливу скору хворобу когось із рідних.

Крім цього, це також може стати сигналом до стихійного лиха чи війни найближчим часом.

2. На посуді з'являються тріщини самі по собі. Це може попереджати про можливі фінансові проблеми. Також тріщини поглинають успіх та позитивну енергію.

Пращури називали й іншу версію: посуд як провідник вбирає в себе негатив, який накопичується у будинку. Коли його стає занадто багато, то посуд тріскається, звільняючи дім від нечисті та бід.

3. Настінний годинник зупинився. Це свідчить, що на когось із жителів будинку очікує небезпека. Також можуть виникнути проблеми в стосунках, фінансові проблеми.

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4. Падіння штори. Коли таке стається, то вищі сили попереджають вас про проблеми з грошима, розрив з близькою людиною або погіршення здоров'я.

Якщо ж штора чи тюль впала не повністю, то на вашому майбутньому можуть позначитися напівзабуті суперечки та проблеми.

5. З'явилися тріщини на дзеркалі. У вашому будинку може бути занадто багато негативної енергії. Щоб визначити, на що це вплине, дивіться на місце тріщини:

Кут дзеркала – проблеми в сімейних стосунках.

Середина – псування чи негативний магічний вплив.

Збоку – у вас є заздрісники.

Якщо дзеркало випадково зачепили, і воно розбилося, то у сімейному житті можуть виникнути невдачі, конфлікти і скандали. Якщо відбився маленький шматок, то будуть проблеми з грошима. Якщо дитина розбила дзеркало, то хтось принесе погану звістку.

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