Візажистка розповіла як швидко позбутись мішків під очима за 60 секунд

Як швидко приховати мішки та темні кола під очима

Мішки під очима дуже псують вигляд обличчя, додають віку та є ознакою нездорового організму. Шкіра під очима ще більше темніє у холодну пору року через відсутність сонця та нестачу вітаміну D.

Як швидко та легко приховати мішки та темні плями під очима, пише видання Express. Взимку ця проблема стає більш явно, оскільки нестача вітаміну D уповільнює ріст і вивільнення червоних кров’яних тілець у кровообіг, тому шкіра під очима темніє.

Обличчя має тьмяний та втомлений вигляд, навіть після довгого та якісного сну, а ви можете відчувати себе в тонусі. Багато їто приховує цей недолік за допомогою вдалого макіяжу, але товстий шар тонального крему не виправить проблему.

Як приховати темні коли та зменшити набряклість очей розповіла візажистка Сафрон Хьюз. Вона поділилась 60-секундним лайфхаком, який полягає в тому, щоб прикласти до ділянки під очима охолоджені ложки.

Перед процедурою ложки слід потримати в холодильнику, а потім прикласти до очей на хвилину, цього, за словами візажистки, буде достатньо. Температура зменшує набряклість, а тиск ложок може стимулювати лімфодренаж, щоб вивести зайву рідину з-під очей.

Після цього краще нанести зволожувальний крем, а також можна використати освітлюючу пудру.

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