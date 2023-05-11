Смак літа та любові: як приготувати вертути з яблуками

Відома українська шеф-кухарка Валя Саєнко поділилась рецептом вертута з яблуком. Такий десерт приваблює "смаком" безтурботності та бабусиної любові.

В своєму Instagram вона зауважила, що таку випічку штруделем не назвеш. За словами кулінарки, вертути виходять дуже смачними.

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Необхідні інгредієнти:

Для тіста:

Борошно – 200+300 г.

Яйце – 1 шт + жовток для змащування.

Сметана -–100 г.

Цукор – 3 ст. л.

Олія – 100 г.

Вода – 200 г.

Масло вершкове.

Для начинки:



Яблука – 1 кг.

Горіхи – 150 г.

Цукор – 3 ст. л.

Вершкове масло – 3 ст. л.

Кориця.

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Покроковий рецепт приготування:

1. Починайте з тіста. Для цього змішайте воду, яйце, цукор і 200 г борошна. Далі додайте олію. Перемішуємо, щоб утворилася однорідна суміш. Додайте решту борошна (300 г), але не все одразу.

"Можливо знадобиться більше чи менше. В мене пішло все, а це було 500 г. Тісто має бути м’яке, але тримати форму і не липнути до рук", – розповіла Саєнко.

Далі тісто треба замотати в харчову плівку та сховати до холодильника мінімум на годину, але найкраще – на цілу ніч.

2. Приготуйте начинку. Для цього очистьте яблука та хаотично їх наріжте. Підсмажте їх з маслом, цукром, горіхами на пательні. Використовуйте середній вогонь, щоб начинка вийшла волога.

3. Поділіть тісто на 2 чи 3 частини, тоненько розкачайте на столі з борошном, трохи розтягніть руками та викладіть начинку (теж ділимо приблизно на стільки ж частин) і змастіть тісто вершковим маслом. Далі скручуйте в рулет та обережно перекотіть його на пергамент. Не підіймайте, бо рулет порветься. Він дуже ніжний.

4. Змастіть жовтком, посипте горішками, якщо є. Запікайте при температурі 180 градусів від 20 до 30 хвилин. Рулет має стати рум'яним.

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