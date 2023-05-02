Смакує, як в дитинстві: простий рецепт сирних лінивих вареників

Ліниві вареники з кисломолочного сиру – варіант швидкого сніданку для дітей та дорослих. Готувати цю страву дуже просто, з нею впорається й початківець.

Раніше ми писали, як приготувати ліниві вареники з картопляного пюре, сьогодні пропонуємо класичний варіант – з кисломолочного сиру. Рецептом поділилися кухарі "Гуслянки".

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На чотири порції підготуйте наступні продукти:

Сир – 500 г

Цукор – 6 ст. ложки

Яйце – 1 шт.

Борошно – 6 ст. ложки

Сіль – щіпка

Ванільний екстракт – 5 капель

Вершкове масло – 30 г

Як готувати ліниві вареники з сиру

Поки готуватимете тісто, поставте каструлю з водою на великий вогонь, аби вода закипіла.

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До сиру треба додати дрібку солі та яйце, перемішайте.

Всипте цукор, на нього крапніть ванільний екстракт. Добре розмішайте.

Додайте просіяне борошно та замішайте тісто.

На присипану борошном робочу поверхню насипте трохи борошна та розітріть. Викладіть тісто, скачайте з нього ковбаски й наріжте.

Уу киплячу воду закидайте по черзі вареники та варіть 2 хвилини після того, як вони спливуть.

Викладайте готові ліниві вареники у миску та перемажте вершковим маслом. Присипте родзинками.

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