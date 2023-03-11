У Франції виявили рідкісну картину вартістю 800 тисяч євро (фото)

У приватному будинку у Франції виявили рідкісну картину голландського художника XVII століття Пітера Брейгеля Молодшого. Вона є однією з версій його відомої роботи "Сільський адвокат" ("Офіс нотаріуса").

Полотно називають "винятковим" та оцінюють у 800 тисяч євро. Про це повідомляє The Guardian.

Робота висотою 112 см і шириною 184 см є версією картини "Сільський адвокат", яку Брейгель відтворював до 90 разів. Вважається, що вона була написана між 1615 та 1617 роками.

Картина буде продана з аукціону у Парижі наприкінці цього місяця. Сім'я, в якій виявили скарб, побажала залишитися анонімною.

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"У сім'ї її називали "Брейгелем", але вони навіть не підозрювали, що це справжня картина автора. Вони думали, що це копія, просто прикраса, яка не вартує великих грошей", – сказав Мало де Люссак з аукціонного дому Daguerre Val de Loire.

Пітер Брейгель-молодший – нідерландський живописець. Він писав пейзажі, релігійні сюжети (зокрема різні зображення пекла), сільські сцени та квіти, а також активно копіював найпопулярніші роботи свого батька.

Нагадаємо, у Лондоні національна галерея перейменувала картину французького імпресіоніста Едгара Дега. Перейменування картини було здійснено після закликів українців у соцмережах. Виконане пастеллю полотно на сайті музею тепер називається "Ukrainian Dancers" ("Українські танцівниці"). Раніше воно мало назву "Російські танцівниці".

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