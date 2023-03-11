Во Франции обнаружили редкую картину стоимостью 800 тысяч евро (фото)

В частном доме во Франции была обнаружена редкая картина голландского художника XVII века Питера Брейгеля Младшего. Она является одной из версий его известной работы "Деревенский адвокат" ("Офис нотариуса").

Полотно называют "исключительным" и оценивают в 800 тысяч евро. Об этом сообщает The Guardian.

Работа высотой 112 см и шириной 184 см представляет собой версию картины "Деревенский адвокат", которую Брейгель воспроизводил до 90 раз. Считается, что она была написана между 1615 и 1617 годами.

Картина будет продана с аукциона в Париже в конце этого месяца. Семья, в которой обнаружили клад, пожелала остаться анонимной.

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"В семье ее называли "Брейгелем", но они даже не подозревали, что это настоящая картина автора. Они думали, что это копия, просто украшение, которое не стоит больших денег", – сказал Мало де Люссак из аукционного дома Daguerre Val de Loire.

Питер Брейгель-младший – нидерландский живописец. Он писал пейзажи, религиозные сюжеты (в том числе разные изображения ада), деревенские сцены и цветы, а также активно копировал самые популярные работы своего отца.

Напомним, в Лондоне национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега. Переименование картины было произведено после призывов украинцев в соцсетях. Выполненное пастелью полотно на сайте музея теперь называется "Ukrainian Dancers" ("Украинские танцовщицы"). Ранее оно называлось "Русские танцовщицы".

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