Під час масованого російського обстрілу України уламки ракети впали на території Молдови (фото)

Уламки російської ракети впали на території Молдови недалеко від кордону з Україною. Це сталося у селі Ларга, що на півночі Молдови, у Бричанському районі.

Як повідомляє місцеве видання Unimedia, вдень 14 січня уламки ракети знайшов патруль Прикордонної поліції. Рятувальники та прикордонники забезпечують охорону периметра та допомагають слідчим й прокуратурі розслідувати інцидент.

"Це третій випадок, коли уламки ракет падають на територію Молдови. Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії роблять компетентні установи", – йдеться у повідомленні,

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило, що у зв’язку з бомбардуваннями України IGPF (Прикордонна поліція республіки Молдова) реалізувала план дій у надзвичайних ситуаціях та збільшила кількість поліцейських патрулів у прикордонній зоні з Україною, які здійснюють спостереження за повітряним простором та зеленою смугою кордону з Україною.

Тим часом прем'єр-міністерка країни Наталія Гаврилиця прокоментувала обстріли росією українських територій: "Немає жодного політичного, історичного і тим більше морального виправдання для вбивства мирного населення та нападу на інфраструктуру, яка забезпечує виживання населення".

Вона також прокоментувала падіння уламків російської ракети на території Молдови: "Я висловлюю своє обурення з приводу неповаги до суверенітету Республіки Молдова, повторного сьогоднішнього обльоту її повітряного простору та залишків ракети, що впала в районі населеного пункту Ларга в районі Бричень".

Нагадаємо, протягом 14 січня російська федерація здійснила кілька масованих ракетних обстрілів українських населених пунктів. Зранку було атаковано Київ та Київську область, протягом дня вибухи лунали у кількох областях. Під вечір росія випустила ракетою по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!