У другій половині квітня очікується потужна магнітна буря: як вберегти здоров'я

Квітень готує серію магнітних збурень різної інтенсивності. Особливо неприємний "подарунок" очікується в другій декаді квітня.

Про це повідомляє Meteoagent з посиланням на інформацію про космічну погоду, яку надали в Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США. Там зауважили, що квітень видасться доволі спокійним.

Зокрема саме 20 та 21 квітня відбудеться перша та єдина на місяць сильна магнітна буря.

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Які дати є небезпечними у квітні 2023

У квітні супутникові системи NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій, які розташовані по всьому світу, прогнозують тільки одну сильну магнітну бурю – з 20 по 21 квітня.

Впродовж всього місяця геомагнітні збурення будуть інтенсивністю у 2-4 бали:

З 3 до 9 квітня – слабка магнітна буря, причин для хвилювання немає.

10-11 квітня – магнітна буря середньої сили.

16-17 квітня – магнітна буря середньої інтенсивності.

20 та 21 квітня – сильна магнітна буря.

Далі очікуються слабкі геомагнітні збурення. Проте вчені наголошують, що прогноз може змінюватися оскільки прогнозувати сонячні спалахи надзвичайно складно. Ці прогнози базуються на цілому ряді змінних, які коливаються. Тому можуть статися несподівані події, які змінять перебіг.

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Як підготуватися до магнітних бур

Людський організм здатний реагувати на різні події, зокрема й сплески на Сонці, які впливають на геомагнітне поле Землі. Тому в такі дні метеозалежні люди, люди з хронічними захворюваннями та похилого віку можуть мати погане самопочуття, можуть загострюватися хронічні захворювання.

Як вберегтися у дні магнітних бур:

Стежте за тим, що пити достатню кількість води. Вживайте менше кави та алкогольних напоїв.

Більше часу проводьте на свіжому повітрі, гуляйте в парку.

Регулярно провітрюйте приміщення.

Займайтеся спортом. Проте, якщо ви не любите фізичну активність, то не варто себе перевантажувати. Займіться легкими рухами чи зробіть вранці зарядку.

Контролюйте відпочинок та активність. Варто достатньо спати та відпочивати.

Харчуйтеся корисною їжею. Вживайте більше сезонних фруктів та овочів, менше фаст-фуду та жирної їжі.

Уникайте конфліктів та сварок.

При сильних магнітних бурях на планеті можуть спостерігатися полярні сяйва, а також можливі короткочасні перебої в роботі електроніки, супутників, радіо, а іноді навіть відключення електромереж.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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