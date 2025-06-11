Військовозобовʼязаному з інвалідністю вручили повістку: що робили та чи потрібно йти до ТЦК

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації, що триває в Україні через повномасштабне вторгнення РФ, у багатьох громадян виникає питання щодо обов’язків людей з інвалідністю у разі отримання повістки. Залучення до військової служби осіб з інвалідністю дозволяється лише за наявності однієї з трьох умов:

за їхнім особистим бажанням;

у разі відсутності офіційно оформленої відстрочки;

якщо медична експертна комісія не підтвердила інвалідність.

Юристка акціонерного товариства Evrikalaw Мирослава Мостова в коментарі OBOZ.UA пояснила, чи мають особи з інвалідністю з’являтися до територіального центру комплектування (ТЦК).

Юристка підкреслила: хоча особи з інвалідністю не підпадають під загальну мобілізацію, вони все одно можуть отримати повістку. Це не є порушенням законодавства. За її словами, працівники ТЦК мають право викликати будь-кого для уточнення даних або направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Якщо така особа отримала повістку, вона зобов’язана з’явитися до ТЦК та надати документи, що підтверджують її статус і наявність відстрочки. В іншому випадку — можливе накладення адміністративного штрафу.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Навіть якщо медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) вже передала інформацію про інвалідність до ТЦК, це не звільняє людину від необхідності стати на військовий облік.

Вона пояснила: якщо громадянин призовного віку мав інвалідність I чи II групи до початку повномасштабної війни, але не перебував на військовому обліку або не був із нього знятий, то він має з'явитися до ТЦК і зареєструватися, надавши відповідні документи.

Також є можливість отримати направлення на проходження ВЛК через сервіс "Резерв+". У разі неявки без поважної причини особі загрожує штраф.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!