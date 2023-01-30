Військові показали роботу української РСЗВ на Бахмутському напрямку: відео

17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка показала знищення ворога на Бахмутському напрямку. Для цього залучили реактивну систему залпового вогню.

Відео опублікували на Facebook-сторінці бригади. Там зауважили, що артилерія – це смерть для російських окупантів.

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"Їхня влучність, кількість пострілів і кучність, це смертельний вирок для ворога. За лічені хвилини після виявлення масового скупчення живої сили і техніки ворога, наші хлопці перетворюють їх в недопалки і плавлене залізо", – йдеться у дописі.

Військові наголосили, що немає жалю та прощення тим, хто прийшов в домівки до українців зі зброєю в руках.

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Нагадаємо, що експерт Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень Олександр Данилюк зробив припущення щодо дати нового вторгнення росії. За його словами, це може відбутися найближчими днями.

Видання Bloomberg з посиланням на людей, близьких до президента росії, повідомило, що Росія може повторити великий наступ уже в лютому-березні цього року.

Водночас польський генерал спрогнозував один із сценаріїв передбачуваного наступу окупантів.

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