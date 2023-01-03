Військові показали відео підриву складу БК окупантів у Сватовому та "прильот" у Пісках
Збройні сили України завдали удару по ворожому складу з боєкомплектом у тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині. Військовослужбовці поділилися відео з моментом вибуху в мережі.
По складу відпрацювали бійці спецпідрозділу 92-ї бригади. Про це повідомили у Telegram Сухопутних військ ЗСУ.
Від одного пострілу склад окупантів злетів у повітря.
Відомо, що українські військові майже два тижні спостерігали й фіксували кількість УРАЛів, які заїжджали на базу ворога.
На відео можна побачити, як на будівлю, яку російські військові використовували як базу, падає снаряд.
Окрім цього, в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ опублікували відео наслідків удару українських військових по одному з укріплених блокпостів російських військ у селищі Піски Донецької області.
На опублікованих кадрах російський військовий знімає наслідки "прильоту". На місці події від удару почалася пожежа.
Також окупант зняв "свій мотоцикл", який також було знищено. Згорів й автомобіль, який стояв на блокпості.
Нагадаємо, що у мережі показали роботу реактивної системи залпового вогню "Град". Ефектний ролик показано в уповільненій зйомці.
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