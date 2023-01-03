Військові показали відео підриву складу БК окупантів у Сватовому та 'прильот' у Пісках

Збройні сили України завдали удару по ворожому складу з боєкомплектом у тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині. Військовослужбовці поділилися відео з моментом вибуху в мережі.

По складу відпрацювали бійці спецпідрозділу 92-ї бригади. Про це повідомили у Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Від одного пострілу склад окупантів злетів у повітря.

Відомо, що українські військові майже два тижні спостерігали й фіксували кількість УРАЛів, які заїжджали на базу ворога.

На відео можна побачити, як на будівлю, яку російські військові використовували як базу, падає снаряд.

Окрім цього, в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ опублікували відео наслідків удару українських військових по одному з укріплених блокпостів російських військ у селищі Піски Донецької області.

На опублікованих кадрах російський військовий знімає наслідки "прильоту". На місці події від удару почалася пожежа.

Також окупант зняв "свій мотоцикл", який також було знищено. Згорів й автомобіль, який стояв на блокпості.

Нагадаємо, що у мережі показали роботу реактивної системи залпового вогню "Град". Ефектний ролик показано в уповільненій зйомці.

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