Воїни ССО показали, як спільно з артилеристами відправили до пекла понад 100 окупантів в районі Соледару (відео)

Спецпризначенці ССО та артилеристи ефектно відпрацювали по окупантах в районі Соледара - відео

Воїни ССО, артилеристи та ракетники показали злагоджену роботу в районі Соледару. В результаті більше сотні росіян разом вирушили у пекло.

Про це повідомили в Telegram-каналі Сил спеціальних операцій. Скупчення російських окупантів виявили оператори ССО.

"По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У". В результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більше 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних", – йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано один з етапів відпрацювання артилерії по заданим координатам.

Який вигляд має зруйнований Соледар з космосу

У Соледарі та Бахмуті тривають інтенсивні бої, а міста зазнали серйозних руйнувань. Американська компанія Maxar Technologies у Twitter показала вражаючі супутникові знімки.

На фото зафіксовані зміни, які сталися в Соледарі від серпня 2022-го та січня 2023-го. На світлинах видно масштаби руйнувань через інтенсивні бойові дії в самому місті та на його околицях.

Соледар Донецької області 1 серпня - бої за Соледар - війна в Україні

Соледар 10 січня 2023 року - фото Maxar Соледара - війна в Україні

Нагадаємо, що журналіст Іван Яковина вважає, що офіційні силовики рф виявилися абсолютно безсилими, тому якщо Євген Пригожин зуміє показати ефективність ПВК "Вагнер" та захопити хоча б Соледар, то путін надасть йому півмільйонну армію для весняного походу на Київ із Білорусі.

Раніше українські військові знищили штурмову групу ПВК "Вагнер". Ліквідація окупантів відбулася під час спроби ворога зайти в промзону Соледара на Донеччині.

Військовий з позивним "Киянин" розповів про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту – Бахмутському. За його словами, ворог кидає нові сили на захоплення Соледара та Бахмута.

У британській розвідці зауважили, що російські армійці та найманці ПВК "Вагнер" намагаються захопити Соледар у Донецькій області, аби оточити Бахмут з півночі. Таким чином ворог планує порушити українські лінії зв'язку.

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