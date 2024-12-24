Біля Іспанії затонуло російське судно, яке прямувало до Сирії за зброєю

Російське вантажне судно "Урса Майор" затонуло в Середземному морі між іспанським містом Агілас і алжирським Ораном після вибуху на борту.

Про це повыдомляє іспанське видання La Verdad.

14 членів екіпажу були врятовані та доставлені до порту Картахени іспанською морською рятувальною службою, тоді як двоє залишаються зниклими безвісти.

За інформацією джерел видання, вибух на судні стався близько 12:30 у понеділок, після чого воно почало кренитися. Район інциденту був позначений як небезпечний для судноплавства до прибуття російського військового корабля, який взяв на себе керівництво операцією.

До рятувальних робіт залучили кілька риболовецьких суден, що перебували поблизу, а згодом – фахівців морської рятувальної служби Іспанії.

Офіційно "Урса Майор" слідувало транзитом із Санкт-Петербурга до Владивостока. Судно вирушило 11 грудня й мало прибути 22 січня. Капітан заявив, що корабель перевозив порожні контейнери.

Читайте також: Росія 29 вересня масовано обстріляла Запоріжжя КАБами: є руйнування та поранені (фото)

Однак, за даними російського видання Медіазона з посиланням на OSINT-аналітиків, у Середземне море нещодавно увійшли п’ять російських вантажних кораблів: три військових десантних і два суховантажі компанії "Оборонлогістика".

Судна "Спарта" і "Урса Майор" протягом багатьох років використовувалися для постачання військових вантажів на так званому "Сирійському експресі", що забезпечував російські війська в Сирії.

Аналітики припускають, що ці кораблі могли бути залучені до евакуації російських баз у Тартусі та Хмеймімі.

У пресрелізі "Оборонлогістики" зазначалося, що "Урса Майор" вирушило на Далекий Схід із великим вантажем для реалізації державних проєктів, включаючи розширення портової інфраструктури та розвиток Північного морського шляху. На борту нібито перебували портові крани вагою 380 тонн і люкові кришки для нових криголамів.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!