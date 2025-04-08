Можливе погане самопочуття та сильні головні болі: Україну накрила потужна магнітна буря з К-індексом 5

Останні кілька днів в Україні знову панує зимова погода, змусивши людей дістати теплий одяг і звикати до нових примх природи. Та якщо похолодання вже не стало несподіванкою, то магнітна буря, яка раптово охопила не лише Україну, а й всю планету, застала багатьох зненацька.

За інформацією порталу Meteoagent, 8 квітня геомагнітний шторм досяг 5 балів за планетарним K-індексом. Ще напередодні фахівці не передбачали жодних магнітних збурень, але потужний сонячний спалах різко змінив ситуацію.

Читайте також: Потужна магнітна буря накриє Землю з піком у 8 балів: скільки днів триватиме шторм

П’ятибальна буря вважається досить сильною і може негативно вплинути на самопочуття людей з хронічними захворюваннями, метеозалежних та літніх людей. У такі дні особливо важливо слідкувати за здоров’ям і підтримати тих, хто потребує допомоги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!