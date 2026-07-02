Можливі головні болі та слабкість: прогноз магнітних бур на 2 липня

Магнітні бурі можуть впливати не лише на роботу техніки, а й на самопочуття людей. У періоди підвищеної геомагнітної активності дехто скаржиться на головний біль, втому, дратівливість і перепади артеріального тиску.

Рівень активності оцінюють за планетарним К-індексом за шкалою від 0 до 9. Якщо показник досягає 5 і більше, магнітну бурю вважають сильною. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

2 липня очікується зниження геомагнітної активності до К-індексу 4. Такий показник відповідає бурі середньої інтенсивності (жовтий рівень). Водночас фахівці наголошують, що прогнози можуть змінюватися. Дані про сонячну активність оновлюються кожні три години, тому варто стежити за актуальною інформацією.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають унаслідок потужних спалахів і викидів плазми на Сонці. Під час таких процесів у космос потрапляє велика кількість заряджених частинок — протонів та електронів. Досягнувши магнітного поля Землі, вони викликають геомагнітні збурення.

Інтенсивність бур визначають за К-індексом. Показники від 1 до 4 вважаються слабкими або помірними й зазвичай залишаються непомітними. Якщо індекс сягає 5 і вище, говорять про сильну магнітну бурю, яка може впливати на роботу супутникового зв'язку, навігаційних систем, радіозв'язку та окремих електронних сервісів. Під час бур рівня 7–8 у деяких регіонах можна спостерігати полярне сяйво.

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Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Під час геомагнітних збурень окремі люди можуть відчувати:

головний біль;

втому та сонливість;

дратівливість;

стрес;

перепади артеріального тиску.

Наукові дослідження щодо впливу магнітних бур на здоров'я тривають, однак людям із хронічними захворюваннями рекомендують уважніше стежити за своїм самопочуттям у такі дні.

Як полегшити стан

Фахівці радять у період підвищеної сонячної активності:

дотримуватися режиму сну та повноцінно відпочивати;

пити достатню кількість води;

віддавати перевагу легкій і збалансованій їжі;

обмежити вживання алкоголю, жирної їжі та надмірної кількості кави;

більше часу проводити на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямими сонячними променями;

підтримувати помірну фізичну активність;

мінімізувати стресові ситуації;

людям із хронічними захворюваннями мати під рукою необхідні медикаменти та виконувати рекомендації лікаря.

Для покращення самопочуття також можуть бути корисними контрастний душ вранці та тепла розслаблювальна ванна ввечері.

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